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Güncel
İHA 23.02.2024 12:26

Karaman'daki cinayet davasında tanık dinlendi

Karaman’da silahla bir kişiyi öldürerek kaçan ve 73 gün sonra yakalanan katil zanlısının da aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına Kayseri’de devam edildi.

Karaman'daki cinayet davasında tanık dinlendi

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık E.K., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığı ile katılırken, sanık E.K’nın avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık E.K. duruşmada yaptığı savunmada tahliyesini isterken, tanık olarak bir kişi dinlendi. Mahkeme heyeti, sanık E.K.’nin tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay: Karaman-Konya karayolundaki Galericiler Sitesi’nde 14 Haziran 2022 tarihinde çıkan kavgada R.E. ve Ö.K. silahla yaralanmış, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan R.E. hayatını kaybetmişti. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip, R.E.’nin katil zanlısı E.K’nin yakalanması için günlerce iz sürmüş, şüphelinin İzmir’de olduğunu tespit etmişti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yapılan operasyonda 73 gündür firari olan E.K. yakalanmıştı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca ’suç örgütü kurma’, ’suç örgütüne üye olma’ ve ’kasten öldürme’ suçlarından haklarında dava açılan 5’i tutuklu 22 sanığın davası güvenlik gerekçesiyle Kayseri’ye gönderilmiş, 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada tutuklu sanıklardan 4’ü tahliye edilmişti. 

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