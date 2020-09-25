İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Komutan Yardımcısı Albay M. Yüksel Gürfiliz, Asayiş Şube Müdürü Yarbay Kubilay Ünal ve Jandarma Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Mete Tozlu'nun katılımıyla D-650 kara yolunun Adapazarı-Poyrazlar Kavşağı ile Ferizli-Sinanoğlu'nda oluşturulan uygulama noktaları helikopter ile denetlendi.

Havadan helikopter destekli, yerden trafik ve asayiş araçları ile eş zamanlı çalışma yürüten ekipler, 301 araç denetimi ile 462 şahsın sorgusunu gerçekleştirdi.

Uygulama esnasında 12 sürücüye çeşitli kural ihlali gerekçesi ile cezai müeyyide uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi.

Açıklamada, "Uygulamadaki amacımız İçişleri Bakanlığının 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi' kapsamında suç ve suçlularla mücadele etmek, bölgede meydana gelen trafik kazalarını azaltmak, vatandaşlarımızı trafik konusunda bilinçlendirmek ve trafik kurallarının insan hayatındaki önemine dikkati çekmektir. Trafik denetimleri havadan helikopter yerden trafik araçları ile bundan sonra da devam edecektir." ifadelerine yer verildi.