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Hatay'da uyuşturucu operasyonları
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde İ.E'ye ait eve düzenlediği operasyonda 74 gram eroin, 44 gram metamfetamin, 36 gram esrar ile çok sayıda hap ele geçirdi. Ekipler, şüpheli İ.E'yi gözaltına aldı.
Merkez Antakya ilçesi Çekmece Mahallesi'nde de şüphe üzerine durdurulan S.G'nin üzerinde 116 gram esrar bulundu.
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