Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki çocuk ve gençlere yönelik birçok alanda faaliyet yürüten gönüllü gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin de çalışma yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim ve gönüllü gençler, seccadeleri cuma namazı öncesinde cami önlerinde vatandaşlara dağıttı.