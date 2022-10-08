Tarihi Yunuspaşa Camisi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelen vatandaşlar, yatsı namazının ardından okunan mevlit ve ilahileri dinledi.

Daha sonra sandukadan çıkarılan 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, havlu içinde dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirildi.

Cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i ziyaret için sıra oluşturan cemaat, salavat getirip dua etti.

Ziyaret sonrasında cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.