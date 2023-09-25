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Güncel
AA 25.09.2023 11:07

Saka kuşu avlayan 2 kişiye 73 bin lira ceza

Mersin'in Erdemli ilçesinde, tuzak olarak kurdukları kafeste 30 saka kuşu avladıkları belirlenen 2 kişiye 73 bin 456 lira ceza uygulandı.

Saka kuşu avlayan 2 kişiye 73 bin lira ceza
[Fotograf: AA]

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliği ekipleri, Karahıdırlı Mahallesi'nde yasa dışı avcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgede inceleme yapan ekipler, tuzak olarak kurulan kafese takılan 30 saka kuşu ele geçirdi.

Tuzağı kurduğu tespit edilen 2 kişiye 73 bin 456 lira ceza kesildi.

Gerekli bakımları yapılan kuşlar, doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, saka kuşlarının ele geçirilerek salındığı çalışma kapsamında, bölgede gece bıldırcın avında kullanılmak üzere bazı kişiler tarafından ağaçlara ses cihazları kurulduğunu da tespit ettiklerini belirtti.

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