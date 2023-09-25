Bartın'da uyuşturucu operasyonu

Bartın il Jandarma Komutanlığı ekipleri duyum üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Ekipler, aramalarda farklı çeşit ve miktarlada uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 5 adet tablet ve 2 adet cep telefonu ele geçirdi.

Ekipler, ele geçirilen uyuşturucuları satmaya hazırlanan ve bir süredir takibe aldıkları C.Y. (40), S.U. (24) ve E.M. (26) isimli 3 şahsı da otomobilin içerisinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri, şahısları ifade ve işlemlerinin ardından Bartın adliyesine sevk etti.