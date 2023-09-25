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Güncel
AA 25.09.2023 10:22

Sakarya'da yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Sakarya'da yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Dün akşam uyuşturucu madde kullandıktan sonra rahatsızlanan G.B. (30), Sapanca Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Durumun polise bildirilmesi üzerine G.B'nin ifadesine başvuran İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu maddeyi E.A'dan (21) aldığını öğrendi.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatan ekipler, E.A'yı kısa sürede gözaltına aldı.

Şüphelinin üst aramasında, 2 parça halinde satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hastanedeki tedavisi süren G.B'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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