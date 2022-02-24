Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen istihbarı çalışmaların ardından, sahte içki satışıyla ilgili Muğla ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 şişe sahte alkol, 45 litre el yapımı içki, 20 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan su motoru, alkol metre, 8 bin içki şişesi etiketi, çok sayıda boş alkol şişesi, alkol aroması, 270 gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, 32 tabanca fişeği, uçaksavar mermisi ve dedektör ele geçirildi.

Operasyonda A.E. ve K.E. İzmir’de, M.Ş. ve C.D. Muğla'da yakalanarak gözaltına alındı.