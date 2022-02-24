Yazıdere Mahallesi'nde bir besi çiftliğinin depo kısmında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince 5 araçla müdahale edilerek söndürülen yangın, besi çiftliğinde hasara yol açtı.