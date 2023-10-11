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Güncel
İHA 11.10.2023 21:30

Rus turistleri taşıyan kruvaziyer gemiye Amasra'da fırtına sürprizi

Rusya’dan demir alan 193 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi, fırtına ve dalga nedeniyle 26. kez geldiği Amasra Limanı'na güçlükle girebildi.

Rus turistleri taşıyan kruvaziyer gemiye Amasra'da fırtına sürprizi

670 yolcusu ve 460 personeli bulunan gemi, klavuz tekne ve sahil güvenlik botunun yardımıyla, geri manevra yaparak iskeleye yanaşabildi.

Rusya'dan yola çıkan ve sabah saatlerinde Bartın açıklarına ulaşan gemi, sabahın ilk ışıkları ile ulaştığı Amasra Limanı'na yanaşmak istedi. Şiddetli fırtına dalgalar nedeniyle bir süre açıkta demirleyen gemi, klavuz tekne ve sahil güvenlik botunun da gelmesiyle limana yanaşmak için yeniden harekete geçti. Geri manevra yapan gemi, dalgaların biraz daha durulması, rüzgarın şiddetinin de azalması ile birlikte limana yanaşmaya başladı. Rüzgar ve dalgalar nedeniyle zor anlar yaşayan gemi, bir saati süren çalışma sonucunda liman içerisine girmeyi başardı. İskeleye yanaştırılan gemi, kalın halatlarla limana bağlandı. Limana giren geminin kapıları iskeleye güvenli bir şekilde yanaştırılmasının ardından açılarak, yolcuların çıkışına izin verildi.

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