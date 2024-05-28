Çok Bulutlu 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.05.2024 18:09

Rize'de yolun alt kesimine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Rize'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Rize'de yolun alt kesimine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi Lale Sokak mevkisinde, gece geç saatlerde, Bilal T. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun alt kesimine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Coşkun S., Elifnur K. ve Fatma Nisa G. yaralandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bilal Topçu'nun hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

ETİKETLER
Rize Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Düzce'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:34
Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi İsrail'le ilişkilerini askıya aldı
19:31
Bakan Tekin: Darıca’daki öğretmene saldırı olayı ile ilgili soruşturma başlattık
19:06
Japonya'da uzay kirliliğine karşı üretilen "ahşap uydu" eylülde fırlatılacak
19:01
İsrail, son 48 saatte yerinden edilenlerin çadırlarını vurarak 72 Filistinliyi öldürdü
18:56
Kurtulmuş: Bütün kurumlardan yeni anayasayla ilgili katkılarını bekliyoruz
19:21
Fransa meclisinde Filistin bayrağı açan milletvekiline men cezası
Mimar Sinan'ın satılık eseri "Ayakapı Hamamı" ihya edilmeyi bekliyor
Mimar Sinan'ın satılık eseri "Ayakapı Hamamı" ihya edilmeyi bekliyor
FOTO FOKUS
Fransa meclisinde Filistin bayrağı açan milletvekiline men cezası
Fransa meclisinde Filistin bayrağı açan milletvekiline men cezası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ