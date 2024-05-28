Rize'de yolun alt kesimine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi Lale Sokak mevkisinde, gece geç saatlerde, Bilal T. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun alt kesimine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Coşkun S., Elifnur K. ve Fatma Nisa G. yaralandı.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bilal Topçu'nun hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.