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Güncel
AA 28.05.2024 17:56

Düzce'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

Düzce'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen yöresel lezzet şöleninde kentin coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımı yapıldı.

Düzce'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

Düzce Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün koordinesinde kentteki bir otelin restoranında "Sürdürülebilir Türk Mutfağı; Sağlıklı, Geleneksel, Atıksız" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, kentin coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel lezzetler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Etkinlikte, unlu mamullerden yemeklere, içeceklerden tatlılara, kuru gıdalardan konserve ürünlere kadar onlarca çeşit yöresel lezzetin tanıtımı yapıldı, katılımcılara ikram edildi.

Vali Selçuk Aslan, burada yaptığı konuşmada, yöresel lezzetlerin hazırlanmasında emeği geçen Düzceli kadınlar ve şeflere teşekkür etti.

Kentin, Türk mutfağında oldukça zengin gastronomi yelpazesine sahip olduğunu anlatan Aslan, "Aynı zamanda 15'i bulan coğrafi işaretli ürünümüz, Türk mutfağına sunduğu imkanlarla ciddi katkılar yapmakta. Düzce'miz son birkaç yüz yıldır göçle büyüyen bir kent. Farklı coğrafyalardan göç alan bir kent. Bu da gastronomimize yani mutfağımıza zenginlik olarak yansıyor. Her bir bölge Balkanlar'ı, Kafkaslar'ı, Kırım'ı, Anadolu'nun dört bir diyarı kendi kültürüyle beraber Düzce'ye gelmiş ve bu kültür birbirini etkileyerek Düzce kültürünü ortaya çıkarmış." dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Esra Alemdaroğlu da Türk Mutfağı Haftası etkinikleriyle kentin yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımının yapılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Aslan, Alemdaroğlu ve davetliler yöresel lezzetlerin sergilendiği stantları gezdi.

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Düzce Gastronomi
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