Çok Bulutlu 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.05.2024 17:33

Merzifon’da sulama tesisleri hizmete girdi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapımı tamamlanan basınçlı sulama tesisleri ile derivasyon kanalı hizmete açıldı.

Merzifon’da sulama tesisleri hizmete girdi

İlçeye bağlı Sazlıca ve Hayrettin köylerine yapılan basınçlı sulama tesisleri ile 100. Yıl Sulama Göleti derivasyon kanalının açılışı gerçekleştirildi.

Vali Yılmaz Doruk, törende yaptığı konuşmada, her alanda Amasya'ya yatırımların sürdüğünü söyledi.

Tarımsal üretimi artırmak amacıyla üreticilere destek olmaya ve altyapı projelerini hayata geçirmeye devam ettiklerini dile getiren Doruk, "Merzifon’da köylerde yaklaşık 8 bin 70 dekar araziyi suyla buluşturacak 100. Yıl Sulama Göleti derivasyon kanalı ile Hayrettin köyünde 500, Sazlıca köyünde 170 dekar araziyi sulamak için yaptırılan basınçlı sulama tesisinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın daha verimli ve profesyonel tarım yapması için gayret ediyoruz. Çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum." diye konuştu.

Törene AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

ETİKETLER
Amasya Tarım Üretimi
Sıradaki Haber
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde ceviz ağaçlarında hastalık kontrolü yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:46
27 Mayıs'ın 'tutuklu bebeği' yaşananları TRT Haber'e anlattı
17:23
Türkiye ile Kamboçya arasında iletişimde iş birliği
17:21
Aliağa Limanı'nda piyasa değeri 1,5 milyon lira olan kaçak akaryakıt ele geçirildi
17:04
Bakan Koca: Gazze'de insanlığın onuru hepimizin gözleri önünde yok edilmektedir
16:53
Serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu
16:50
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde kısmen çekildiği Faluca'da büyük yıkım bıraktı
Mimar Sinan'ın satılık eseri "Ayakapı Hamamı" ihya edilmeyi bekliyor
Mimar Sinan'ın satılık eseri "Ayakapı Hamamı" ihya edilmeyi bekliyor
FOTO FOKUS
Yazma alışkanlığı değişiyor: Kalemin yerini akıllı cihazlar aldı
Yazma alışkanlığı değişiyor: Kalemin yerini akıllı cihazlar aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ