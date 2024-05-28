Yozgat'ın Çekerek ilçesinde ceviz ağaçlarında hastalık kontrolü yapıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Saltık, ziraat mühendisleri tarafından köylerde ceviz ağaçlarında hastalık kontrollerinin yapıldığını söyledi.

Kontrollerde, ceviz ağaçlarında tespit edilen hastalık ve zararlılar hakkında üreticilere bilgi verildiğini ifade eden Saltık "Bu bilgiler doğrultusunda, zararlıların kontrolü ve hastalıkların önlenmesi için yapılması gereken işlemler detaylı bir şekilde anlatıldı. Amacımız, üreticilerin sorunlarına hızlı ve etkili çözüm üretmek, verimi ve kalitesini yükseltmektir." dedi.

Alıçlı köyünde ceviz üreticisi Osman Akyol da ekiplerinin ceviz ağaçlarını kontrol ettiğini belirterek, teşekkür etti.