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Güncel
AA 11.10.2024 19:52

Rize'de üzerine demir kapının devrilmesi sonucu yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor

Rize'de okul bahçesinde üzerine demir kapı devrilmesi sonucu yaralanan çocuğun tedavisi devam ediyor.

Rize'de üzerine demir kapının devrilmesi sonucu yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor

Taşlıdere Gazi İlkokulu'nun bahçesinde dün okul çıkışı oyun oynadığı sırada üzerine demir kapı devrilmesi sonucu bacağı kırılan 2. sınıf öğrencisi Asaf Kasap'ın tedavisi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Anne Sevinç Kasap, hastane önünde gazetecilere, çocuğunun okuldan eve gelip daha sonra tekrar topu kaybolduğu için dışarı çıktığını belirterek, "Ben çocuğumu, 'Sakın bir yere gitme' diye uyarırdım. Keşke okulun bahçesinde değil de dışarıda olsaymış. Çocuğum düşmüş, ambulans gelmiş. Bana bir arkadaş haber verdi. Ben de çocuğumu öyle görünce şok oldum." dedi.

Kasap, çocuğunun yaralanmasında ihmali olanların cezalandırılmasını istediğini ifade etti.

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