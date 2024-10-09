Rize'de uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, jandarma sorumluluk bölgesinde son dört ay içerisinde uyuşturucu suçlarına yönelik arama ve yol kontrol çalışması yürüttü.
Gerçekleştirilen 198 operasyonda, 1923 kök kenevir bitkisi, 511 gram kenevir tohumu, 41,935 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 5 hassas terazi, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü ve 238 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 210 şüpheliden 197'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 13 zanlı tutuklandı.