Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Rize'nin Pazar ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda, F.T'nin kullandığı 08 AAZ 090 plakalı midibüs ile Recep Kanbur idaresindeki 53 EF 236 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Rize Trafik Kazası
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