Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 11:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Mehmet Pekcan'ın kullandığı 31 AGL 815 plakalı kamyonet, Beyazkaya köyünde devrildi.
Kazada, kamyonet sürücüsü ile Gülseren Pekcan, Melisa, Berkay ve Hüseyin Çalışır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Rize Trafik Kazası
Son Haberler
- 12:31
- 12:18
- 12:30
- 12:11
- 12:29
Sıradaki Haber
Denizde İstanbul-Artvin arasında 15 farklı plastik türü tespit edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz