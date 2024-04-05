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Güncel
İHA 05.04.2024 08:39

Rize’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Rize’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ardeşen ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi.

S.E. kontrolündeki otomobil ile R.D. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile H.E., R.E, M.S., Z.P ile Y.P. yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri çağırıldı.

Kazada yaralanan 7 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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