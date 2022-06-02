Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Rize'de 284 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Ardeşen ilçesine bağlı Fırtına Mahallesi'nde F.Y'nin ev ve otomobilinde arama yaptı.
Aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 284 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili F.Y. hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Rize Kaçakçılık
Son Haberler
- 18:39
- 18:33
- 18:31
- 18:17
- 18:36
Sıradaki Haber
Alanya'da tur teknelerine yunus, caretta caretta ve Akdeniz foku eşlik etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz