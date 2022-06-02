Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sulama kanalına düşerek kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan kişinin cesedi bulundu.
Adana'da İhsan Özbiçer (52), Bağlar Polis Merkezi Amirliğine giderek, birlikte alkol aldığı arkadaşı Tekin Koray'ın (62) dengesini kaybederek Ziyapaşa Mahallesi yakınındaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşüp kaybolduğunu bildirdi.
Bunun üzerine polis ekipleri, sulama kanalında arama çalışması başlattı.
Arama çalışmaları sonucunda Koray'ın cesedine, olay yerine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Büyükdikili Mahallesi yakınında bulunan sulama kanalında ulaşıldı.
Koray'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: Adana
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