Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, yazılı açıklamasında, kentin ocak-mayıs dönemindeki ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artarak 4 milyar 293 milyon 984 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Kentin mayıs ayı ihracatının ise 736 milyon 764 bin dolar olduğunu anlatan Ünverdi, şöyle devam etti:

"Sanayi ve ihracat ülkemiz ekonomisinin omurgasıdır. Ekonomimizi ayakta tutmak için üretimin desteklenmesi, maliyetlerin düşürülerek firmaların rekabet gücünün artırılması, kolaylaştırıcı bir dizi tedbirlerin devreye alınması gerekiyor. Gaziantepli sanayiciler olarak bizler üzerimize düşeni yapıyoruz. Ülkemiz için taşın altına elimizi değil gövdemizi koymaya da hazırız."

Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım da ihracatçılara teşekkür ederek, başarılı ihracatın rakamlara yansıdığını kaydetti.

Şehrin ihracatının ithalatın üstünde olduğunu vurgulayan Yıldırım, "4 aydaki 2,9 milyar dolarlık ithalatımıza karşılık 3,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu veriye göre ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 126. Kısaca Gaziantep üreten, değer katan, milletinin refahı için durmaksızın çalışan bir şehir." değerlendirmesinde bulundu.