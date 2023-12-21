Rize'de ayağı şişen köpek, tedavi için İstanbul'a gönderildi

Kangal cinsi çoban köpeğinin sahibi Recep Çatan, "Pazar, Ardeşen ve Rize'deki bütün veterinerlere götürdük ama çare bulamadık" dedi.



Pazar ilçesinde yaşayan Recep Çatan'ın 'Yemek' isimli Kangal cinsi çoban köpeğinin bir ayağında aşırı şişkinlik ve ödem oluşmaya başladı. Köpeğini tedavi ettirmek için ilçenin yanı sıra bölgede birçok veterinerine başvuran Çatan, bir sonuç alamadı. Çatan, yürümede güçlük çeken köpeğinin tedavisi için yeniden Pazar Belediyesi Veteriner Hekimliği'ne başvurdu. Veteriner hekimlerinin tetkikleri sonrası köpeğin, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine 'Yemek', belediye tarafından tahsis edilen araç ile tedavisi için İstanbul'a götürülmek üzere yola çıktı.



"Tedavi süreci takip edilecek"



Recep Çatan, "Köpeğimi 30 aylıkken buraya getirdim. Bir belirti vardı ama ilerleyen zamanda ayağı çok şişti. Pazar, Ardeşen ve Rize'deki bütün veterinerlere götürdük ama çare bulamadık. Daha sonra Erzurum Hayvan Hastanesi'ne götürdük, uzun süren bir tedavi gördü yine bir sonuç alamadık. Şimdi de belediye aracını verdi. İstanbul'da bir hastane ayarladık. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Bölümü'nde tedavi altına alınacak. İlgilenenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.



Pazar Belediyesi'nde görevli Veteriner Hekim Bahar Banko Ayaz da "Vatandaşımızın talebi üzerine köpeğimizin kontrolleri yapılmıştır. Tedavisi için köpeğimiz, kurumumuz imkanları ile yola çıkarılmıştır. İstanbul'daki tedavi süresi tarafımızca kontrol takip edilecektir" dedi.