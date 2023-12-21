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Güncel
AA 21.12.2023 10:51

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu, köy okulundaki çocukları tiyatroyla buluşturdu

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu üyeleri, Dörtağaç Köyü İlkokulu'nda sahneledikleri "Kafadan Tayfa" oyunuyla çocukları tiyatroyla buluşturdu.

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu, köy okulundaki çocukları tiyatroyla buluşturdu

Topluluk üyeleri, köy okullarında eğitim gören çocuklar için hazırladıkları oyunları sahnelemeye devam ediyor.

Bu kapsamda merkeze bağlı Dörtağaç Köyü İlkokulu'na giden tiyatro ekibi, "Kafadan Tayfa" oyununu sahneleyerek çocuklara güzel bir gün yaşattı.

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu Sorumlusu Cihan Olan, gazetecilere, amaçlarının köy okullarındaki öğrencileri tiyatro ile buluşturmak olduğunu söyledi.

"Tiyatrosuz çocuk kalmasın" sloganıyla 2015'te yola çıktıklarını belirten Olan, şunları kaydetti:

"Merkez, ilçe ve elimizden geldiğince bütün köylere gitmeye çalışıyoruz. Köylere elimiz boş gitmemeye özen gösteriyoruz. Bugün farklı ve ayrıcalıklı bir gün oldu. Oyuncu arkadaşlarımız aralarında kumbara oluşturup köyde eğitim gören arkadaşlarına kitap almak istediler. Kumbaramızı oluşturduk ve kumbaramızda çıkan para ile arkadaşlarımıza hikaye kitaplar aldık. Oyunumuzda, dünyaya kötülük yayan bir grup maskeli insanın, yakaladıkları kişileri, gizemli bir şatoda kurdukları laboratuvarda geliştirdikleri etkili icatlarla, etkisiz hale getirip oluşturdukları orduya katmaya çalışıyor. Bunu duyan sevgi ve barış gönüllüsü çocuklar, bu kötülüğü bertaraf etmek için planlar yapıp zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Oyunumuzun sonunda tabi ki sevgi ve barış kazanıyor."

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