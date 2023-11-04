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Güncel
AA 04.11.2023 14:16

Rize'de 404 ofis ve 215 dükkan hak sahiplerine teslim edilecek

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı, kentsel dönüşüm kapsamında yapımı tamamlanan 404 ofis ve 215 dükkanın, 5 Kasım Pazar günü hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Rize'de 404 ofis ve 215 dükkan hak sahiplerine teslim edilecek

Avcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 2 yıl önce Rize Belediyesi ve TOKİ ortaklığıyla 8 bloktan oluşan Belediye Bloklarının bulunduğu alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandığını belirtti.

Otopark dahil 95 bin metrekarelik alanda yeniden inşa edilen 8 blokta 404 ofis ve 215 dükkanın yer aldığını vurgulayan Avcı, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, 5 Kasım Pazar günü Rize'de 20'ye yakın projeyi hizmete alacak" dedi.

Avcı, sahil bandındaki binaların pek çoğunda deniz suyuna bağlı korozyondan kaynaklı problem ortaya çıktığını anımsatarak, "Hikayesi 10 yıla dayanan bir projeyi pazar günü Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile birlikte inşallah açacağız. Nitelik ve mimari bakımından çok özel bir proje oldu. Rizeli hemşehrilerimizin çok beğendiği bir proje ortaya çıktı" diye konuştu.

Ardeşen-Ayder Yayla yolunun temeli atılacak

Avcı, 5 yıldır üzerinde çalışılan Ayder Yolu Projesi'nin temelinin de törende atılacağının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Rize'nin, Karadeniz'in, Türkiye'nin önemli bir yol ağına kavuşabilmesi için uzun yıllar verdiğimiz mücadele sonunda Ayder Yolu'nun ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah pazar günü temel atma töreni gerçekleştireceğiz. Ardeşen'den Ayder'e kadar takriben 40 kilometre uzunluğunda çok daha nitelikli bir yola bölgeyi kavuşturmuş olacağız"

Rize'nin çok değerli yatırımlar aldığına dikkati çeken Avcı, Şehir Hastanesi dolgu çalışmalarının tamamlandığını, üstyapı çalışmalarında ise ihale sürecinin sonuna gelindiğini aktardı.

Avcı, Şehir Hastanesi için 150 dönümlük alanın yeterli olduğunu ancak gelecek yıllarda büyütülme ihtimalini düşünerek dolgu alanın 350 dönüm olarak gerçekleştirildiği vurguladı.

Rize'nin gelişmeye devam ettiğini belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Sahilde Millet Bahçesi 600 dönümü kaplayacak. Rize'de sosyal alan anlamında büyük açığı gideriyoruz. Belediye Bloklarımızı dönüştürerek adeta bir açık alışveriş merkezi planlaması ortaya koyduk. Hemen karşısında 600 dönüm, insanların aileleri ile vakit geçirebileceği sosyal alan inşa ediyoruz. Rize'yi geliştirmeye, dönüştürmeye devam edeceğiz"

Avcı, herkesi 5 Kasım'da gerçekleştirilecek toplu açılış törenine davet etti.

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