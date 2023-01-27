Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Osmaniye'de Regaip Kandili için vatandaşlar tarihi Enver-ül Hamit Camii'ne geldi.
Enver-ül Hamit Camii'nde düzenlenen kandil programında İl Müftü Yardımcısı Muhammed Değirmenci vaaz verdi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.
Cami çıkışında vatandaşlara helva dağıtıldı.
Etiketler: Osmaniye
Son Haberler
- 15:37
- 15:27
- 15:09
- 14:59
- 14:55
Sıradaki Haber
Kars’ta “Komşum Projesi” devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz