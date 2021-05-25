Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pozantı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Pozantı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kaymakam Emrah Akduman ve Belediye Başkanı Mustafa Çay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Buradaki törenin ardından katılımcılar, Pozantı İlçe Şehitliğini ziyaret etti, şehitlik anıtına çiçek bıraktı. İlçe Müftüsü Ömer Ünverdi tarafından dua okundu.
Katılımcılar son olarak Belemedik Tabiat Parkı'ndaki Şehit Kasım Hoca Efendi'nin mezarını ziyaret etti.
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