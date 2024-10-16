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Güncel
AA 16.10.2024 23:54

Piraziz Devlet Hastanesi'nin acil servisi hizmete girdi

Yapımı bir süre önce tamamlanan Piraziz Devlet Hastanesi'nin acil servisi hizmet vermeye başladı.

Piraziz Devlet Hastanesi'nin acil servisi hizmete girdi

Giresun Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız ve AK Parti İlçe Başkanı Ünal Aşık ile acil servisi hizmete giren 10 yataklı hastanede incelemelerde bulundu.

Bulut, ziyarette sağlık yatırımlarının önemini vurguladı.

Hastanenin bölgedeki sağlık hizmetlerine büyük katkı sağlayacağını belirten Bulut, "Piraziz İlçe Devlet Hastanesi, yerel halkın sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir tesis olarak hizmet vermeye hazır. Burada sağlıklı bir gelecek için gerekli adımları atıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Ayyıldız ise hastanenin açılışının ilçeleri için önemli bir gelişme olduğunu ifade ederek, "Hastanemiz, bölge halkımıza daha kaliteli sağlık hizmetleri sunacak. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öte yandan Aile Sağlığı Merkezi de Piraziz İlçe Devlet Hastanesi binasında hizmet vermeye başladı.

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Giresun AK Parti Aile
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