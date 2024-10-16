Çok Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 16.10.2024 23:52

Kaçak avlananlar kilometrelerce öteden kamerayla tespit ediliyor

Gümüşhane'de suçlarını inkâr eden kaçak avlananlar DKMP kameraları tarafından kilometrelerce öteden kayda alınan görüntüler sayesinde yakayı ele veriyorlar.

Kaçak avlananlar kilometrelerce öteden kamerayla tespit ediliyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri Gümüşhane'nin dağlık alanlarında kaçak avlanan şahıslara göz açtırmıyor. Yoğun denetimler ve foto kapanlarla sürekli kontrol altında tutulan Gümüşhane doğasında kaçak avcılık faaliyetleri azalırken, kaçak avcılık yaptıklarını inkâr eden şahıslar ise kilometrelerce öteden kayda alınan görüntülerini izleyince suçlarını itiraf etmek zorunda kalıyorlar.

Görüntüler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesaplarından “Ben dağda kaçak avlanıyorum ve DKMP ekibinin geldiğini fark edip silahımı ve diğer unsurları sakladım. Benim av yaptığım nasıl ispat edilebilir diyen şahıslar için cevabımız bu videoda” mesajıyla paylaşıldı.

ETİKETLER
Gümüşhane Milli Parklar
Sıradaki Haber
Kilis'te Disiplinlerarası Gastronomi Buluşması düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:40
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
00:19
TBMM'de 2025 yılı bütçe maratonu başlıyor
23:51
Hizbullah, çatışmalarda İsrail askerlerinin öldürüldüğünü ve yaralandığını duyurdu
00:42
Kayseri'de 40 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu
23:20
Yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen kurtarıldı
23:24
Sinop'ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye düzenlediği saldırılar sonrası kentteki yıkım görüntülendi
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye düzenlediği saldırılar sonrası kentteki yıkım görüntülendi
FOTO FOKUS
Akaryakıt istasyonunda otomobil yangını
Akaryakıt istasyonunda otomobil yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ