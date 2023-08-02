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Güncel
AA 02.08.2023 14:47

Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya'da buluşacak

PSB Anatolia Uluslararası, Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'nın altıncısı, 6-9 Eylül'de Sakarya'da düzenlenecek.

Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya'da buluşacak

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 50 bin metrekarelik alanda yurt içinden 240 firmanın ürünlerini sergileyeceği festivale, yurt içi ve dışından yaklaşık 35 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Fuar koordinatörü Remzi Adıyaman, yaptığı yazılı açıklamada, fuarda dış mekan süs bitkilerinden çocuk oyun gruplarına, bahçe mobilyalarından bitki yetiştirme ortamlarına kadar farklı çeşitlerdeki ürünlerin ziyaretçileri beklediğini belirtti.

"Orta Doğu ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Avrupa ve Balkan ülkeleri yoğun ilgi gösteriyor"

Bir dizi yurt dışı ziyareti gerçekleştirdiklerini, özellikle Balkan ülkelerinden alım heyeti oluşturarak fuara davet ettiklerini aktaran Adıyaman, "Fuarımıza olan ilgi ülkemizde ve uluslararası anlamda giderek artıyor. Orta Doğu ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Avrupa ve Balkan ülkeleri yoğun ilgi gösteriyor" ifadesini kullandı.

Adıyaman, katılım açısından fuara yoğun ilginin olduğunu, iki ay öncesinden stant satışlarını tamamladıklarını belirterek, yerli ürünlerin uluslararası pazarda daha fazla değer görmesi için de çaba gösterdiklerini anlattı.

Üretim açısından kat edilen mesafenin pazarlamayla desteklenmesi açısından fuarın önemine işaret eden Adıyaman, "Fuarın önemli bir özelliği de fuar boyunca gerçekleştirdiğimiz etkinlikler. Bu kapsamda üç yıl önce başlayan TMMOB Peyzaj Mimarları Odası iş birliğinde gerçekleştirilen PMOGENÇ Öğrenci Tasarım ve Uygulama Yarışması'na kapasitenin çok üstünde başvuru yapıldı. Bu yarışma öğrencilere deneyim elde etmesi açısından büyük katkı sağlıyor" açıklamasında bulundu.

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