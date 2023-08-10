Parçalı Bulutlu 34.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 10.08.2023 15:17

Özel günlerin aranan eğlencesi 'Geleneksel Deve Oyunu' her yaştan ilgi görüyor

Bayburt'ta törenlerin, şölenlerin, bayramların, düğünlerin vazgeçilmez eğlencelerinden biri olan 'Deve Oyunu' her yaştan, her kesimden insanın ilgisini çekiyor.

Özel günlerin aranan eğlencesi 'Geleneksel Deve Oyunu' her yaştan ilgi görüyor

Bayburt'a Deve Oyunu'nu kazandıran rahmetli Fehim Sayıner'den görevi devralan tiyatrocu Mustafa Yazıcıoğlu ve ekibi izleyenlerin beğenisini toplayan Deve Oyunu'nu uzun yıllardır Bayburt'ta yaşatmaya özen gösteriyorlar.

Deveyi ayakta tutan iç kısım demirlerin birbirine eklenip, kaynak edilmesiyle yapılıyor. Daha sonra devenin üstü, deve derisini anımsatacak yün örtüyle kaplanıp, halı örtülüyor. Maket devenin içine giren 2 kişi açılan göz deliklerinden dışarıyı görüp, çalan türkülerin ritmine göre hareket ederek, Bayburt oyunları oynuyorlar. Geçmişten günümüze yaşatılarak aktarılan Deve Oyunu’nu Bayburt’ta uzun yıllar icra eden Fehim Sayıner’den bahseden Yazıcıoğlu, Sayıner’in Kars’ta çalıştığı yıllarda Deve Oyunu’nun eğitimini alıp, Bayburt'a uyarladığını söyledi. Yazıcıoğlu, bir zamanların Tarihi İpek Yolu güzergahı olan Bayburt'ta deve kervanlarının da varlığından bahsetti ve oyunun o günleri çağrıştırdığını belirtti.

"Devemizi, Tarihi İpekyolu Anısı'na bir oyun gösterisi olarak her zaman oynatırız"

Deve Oyunu’nun kendisinin başında olduğu bir ekiple halen yaşatıldığını hatırlatan Yazıcıoğlu, özel günlerin aranan etkinliği Deve Oyunu’nun Bayburt kültüründe her daim var olması gerektiğine vurgu yaptı. Deve Oyunu'nun her kesimden ilgi çeken geleneksel bir oyun olduğunu söyleyen Dede Korkut Dernek Başkanı Ufuk Kalekahyası, "Elimizde portatif bir devemiz var. Bu devemizin bizim için güzel anıları var. Devemizi, Tarihi İpekyolu Anısı'na bir oyun gösterisi olarak her zaman oynatırız. Özellikle Ramazan aylarında, Ramazan Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nda gösteri yaparız. Devenin altına iki genç kardeşimiz girer, davul-zurna eşliğinde, saz eşliğinde çalan türkülerle oynarlar. Deve Oyunu her yaştan, her kesimden insanın beğenisini, sevgisini kazanmış bir geleneksel oyundur. Bu oyunu biz Tarihi İpekyolu Anısı'na geçmişten bugüne kadar devam ettirdik. Büyüklerimizden bildiğimiz, dinlediğimiz kadarıyla bir Murat amcamız varmış, o deveyi oynatırmış. Ondan sonra Fehim amcamız, daha sonra da Mustafa abimiz deve oynatarak, Deve Oyunu'nu bugüne kadar ulaştırdılar. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Deve Oyunu umarım bizden sonraki nesillere aktarılarak devam eder. Bizden desteğini esirgemeyen herkese saygılarımı, teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

ETİKETLER
Bayburt
Sıradaki Haber
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Giresun'da konuştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:39
Hatay'da inşaata beton dökümü sırasında çökme: 4 yaralı
16:34
AB, Almanya'nın karbon kaçağı riskini düşürme planını onayladı
16:40
Antalya Gazipaşa açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem
16:30
Cumartesi gecesi meteor yağmuru yaşanacak
16:11
Kapadokya'da sıcak hava balon turu yarın yapılamayacak
16:08
Fransa, Burkina Faso vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu
Adrenalin tutkunları Köprüçay'da rafting heyecanı yaşıyor
Adrenalin tutkunları Köprüçay'da rafting heyecanı yaşıyor
FOTO FOKUS
8 metre yüksekliğindeki kayanın üstüne ev yaptılar
8 metre yüksekliğindeki kayanın üstüne ev yaptılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ