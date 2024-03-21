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Güncel
İHA 21.03.2024 13:10

Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Isparta’da otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Isparta’nın Gelendost ilçesi Madenli-Bağıllı köyleri arası D330 kara yolu üzerinde meydana geldi.

E.D. idaresinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği, otomobilde yolcu olarak bulunan G.D. ve M.U.’nun yaralandığı belirlendi.

Sürücü E.D.’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yaralılar ise tedavi edilmek üzere Yalvaç Devlet Hastanesine götürüldü. Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken 2 yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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