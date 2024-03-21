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Güncel
DHA 21.03.2024 12:57

Dereye devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü boğulmaktan AFAD ekipleri kurtardı

Zonguldak’ta, dereye devrilip yarısı suya gömülen otomobilde sıkışan sürücü Hikmet G., AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Dereye devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü boğulmaktan AFAD ekipleri kurtardı

Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara kara yolunun Gökgöl Tüneli mevkiinde meydana geldi.

Hikmet G.’in kullandığı otomobil, kayganlaşan yolda 10 metreden yol kenarında bulunan dereye devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, yarısı suya gömülen otomobilinde sıkışan Hikmet G.’i çıkartarak boğulmaktan kurtardı. Yaralı Hikmet G., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hikmet G.'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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