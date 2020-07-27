Haber Giriş: Kaynak: AA
Osmaniye'de trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mustafa Büyükeryılmaz idaresindeki 80 KV 239 plakalı otomobil ile Ali Köroğlu'nun kullandığı 01 BLF plakalı hafif ticari araç, Kadirli-Andırın kara yolu Yenigün köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki bulunan Erol Büyükeryılmaz ve Nimet Köroğlu yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Haberler
- 16:48
- 16:53
- 16:58
- 16:27
- 16:47
Sıradaki Haber
Yolcu otobüsünü gelin arabası yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz