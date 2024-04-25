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Güncel
AA 25.04.2024 23:17

Osmaniye'de toz taşınımı etkili oluyor

Osmaniye'de, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü.

Osmaniye'de toz taşınımı etkili oluyor

Osmaniye kent merkezi ve bazı ilçelerde toz taşınımı nedeniyle puslu hava hakim oldu.

Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, "25 Nisan Perşembe gece 00.00'dan itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bölgemizde etkili olacağı tahmin ediliyor. Cuma gece saatlerine kadar görülmesi beklenen toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. " uyarısında bulunuldu.

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