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Güncel
AA 13.09.2023 14:26

Osmaniye'de su kaynakları balıklandırılıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Tahtalı Baraj Gölü'ne 20 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Osmaniye'de su kaynakları balıklandırılıyor
[Fotograf: AA]

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su kaynaklarında nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele ve metotlara dayalı balıklandırma amacıyla Bakanlık tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Osmaniye'de su kaynakları balıklandırılıyor

Bu kapsamda Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üretim istasyonundan temin edilen 20 bin pullu sazan yavrusu, Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk köyündeki Tahtalı Baraj Gölü'ne bırakıldı.

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