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Güncel
AA 13.09.2023 13:50

Kosova, Türkiye'deki depremzedeler için 500 bin euro yardım yapacak

Kosova hükümeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından etkilenen afetzedeler için 500 bin euro yardım gönderme kararı aldı.

Kosova, Türkiye'deki depremzedeler için 500 bin euro yardım yapacak
[Fotoğraf: Getty Images]

Kosova Başbakanı Albin Kurti başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Türkiye'deki depremzedeler için 500 bin euro yardım gönderilmesi önerildi.

Bakanlar Kurulu üyeleri, öneriyi oy birliğiyle kabul etti.

Başbakan Kurti, depremde trajik şekilde kaybedilen binlerce insanın acı ve üzüntüsünü Türk halkıyla paylaştıklarını belirterek, "Koşulsuz dayanışma, yardım ve desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz." dedi.

Kosova Maliye, Çalışma ve Transfer Bakanı Hekuran Murati ise 500 bin euro yardımın Türkiye'de depremden etkilenenlere yönelik olduğunu söyledi.

Kosova'da resmi kurum, sivil toplum kuruluşları ve halk organizasyonları, şubattaki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen halka yönelik yardım seferberliğinde bulunmuştu.

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