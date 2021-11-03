Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye’de muhtarlara narkotik suçlarla mücadele anlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından muhtarlara yönelik narkotik suçlarla mücadele semineri düzenlendi.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, Şube Müdürü Cenk Ocaktürk, Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi'ndeki seminerde, kentte yürütülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Muhtarlara "UYUMA uygulaması" ve "En iyi narkotik polisi anne projesi" hakkında bilgi veren Ocaktürk, bu çalışmaların başarıyla yürütülmesi ve gençleri uyuşturucudan korunması için muhtarların desteğinin önemsendiğini vurguladı.
Etiketler: Osmaniye Narkotik Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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