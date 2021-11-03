Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada, Doğu Roma Dönemi'ne ait 1 adet Pithos (saklama kabı) ve 2 adet tarihi obje ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Tavşanlı ilçesinde bir şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler tarafından şüphelinin evine yapılan operasyonda, Doğu Roma Dönemi'ne ait 1 adet Pithos, 2 adet tarihi obje ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.