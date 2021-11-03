Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elektrik akımına kapılan demir ustası ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde elektrik akımına kapılan demir ustası ağır yaralandı.
Örtülü Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde çalışan demir ustası İdris Doğan (23), elindeki profil demirin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.
Doğan, evdekilerin haber vermesi üzerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Doğan, müdahalenin ardından Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edildi.
Sıradaki Haber
Eskişehir'de hayatını kaybeden Kore gazisi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz