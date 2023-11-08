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Güncel
İHA 08.11.2023 15:34

Osmaniye’de minik öğrenciler itfaiye ile tanıştı

Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret eden anasınıfı öğrencilerine, arama kurtarma ve yangın söndürmede kullanılan araçların tanıtımı yapılıp, itfaiye teşkilatının görevleri hakkında genel bilgiler verildi.

Osmaniye’de minik öğrenciler itfaiye ile tanıştı
[TRT Haber (Arşiv)]

Osmaniye'de minik öğrenciler, Fakıuşağı Mahallesi'ndeki İtfaiye Müdürlüğü'nün misafiri oldu.

Burada İtfaiye Müdürü Fazlı Şahin ve itfaiye erleri tarafından karşılanan çocuklara, merak ettikleri itfaiyecilik konularında genel bilgilendirme yapıldı.

Müdür Fazlı Şahin, minik misafirlerine, yangına müdahale eden itfaiye erlerinin giymiş oldukları aleve dayanıklı özel olarak tasarlanmış elbiseler hakkında bilgi verip, yangına müdahale edilirken nelere dikkat edildiği konuları hakkında sunum yaptı.

Şahin, ateşle oyun olmayacağını, yangına sebep olabilecek kibrit, çakmak gibi ürünlerden uzak durmalarını istedi.

Müdür Şahin, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceklerini kaydetti.

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