Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de kaçak 12 bin litre akaryakıt ve 1280 paket sigara ele geçirildi: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de gümrük kaçağı 12 bin litre akaryakıt ve 1280 paket sigara ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda şüphe üzerine durdurduğu tırda arama yaptı.
Tırın dorsesinde 12 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Ekipler, kent merkezindeki bir adreste de 1280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, bir şüpheliyi yakaladı.
Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Kaçakçılık
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