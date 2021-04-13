İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda şüphe üzerine durdurduğu tırda arama yaptı.

Tırın dorsesinde 12 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Ekipler, kent merkezindeki bir adreste de 1280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, bir şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.