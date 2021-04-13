Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan koronavirüs haritasında kırmızı renkle ‘çok yüksek riskli’ kategoride gösterilen Osmaniye’de bulaşın önlenmesi ve halk sağlığını korumak için tedbirler alınmaya devam ediyor.

Bu kapsamda öğretmen ve personellerden oluşan 6 pozitif vaka ile 8 yakın temaslı vaka ile 1 pozitif öğrenciyle 12 yakın temaslı tanılı vaka tespit edilen özel bir okul İl Hıfzıssıhha Meclis kararı ile karantinaya alınırken yüz yüze eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz merkez ilçe Yunus Emre Mahallesi Meteoroloji Sokak 3 nolu adreste bulunan okulda 5 Nisan tarihi itibarı ile görev yapan öğretmen ve personellerden 6 pozitif 8 yakın temaslı vaka ve öğrencilerden 1 pozitif 12 yakın temaslı koronavirüs tanılı vaka tespit edilmiştir.

Söz konusu vakaların okulda olmaları nedeniyle, bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve koronavirüs salgının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince 5 Nisan tarihinden itibaren merkez ilçede bulunan Sena Kayalı Özel Eğitim Uygulama okulunun karantinaya alınması ve 2 hafta boyunca uzaktan eğitim modülüne geçilerek yüz yüze eğitime ara verilmesine karar verilmiştir."

