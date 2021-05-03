Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de iş yerinden demir sac ve hurda malzeme çalan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de bir iş yerinden demir sac ve hurda malzeme çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen zanlı tutuklandı.
Osmaniye'de alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi 5065 sokakta bulunan bir iş yerinden demir sac ve hurda malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin M.A.K olduğunu belirledi.
Yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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