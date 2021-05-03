Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endersi nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,70 artış gerçekleşti.

Kiralara en fazla yüzde 13,70 zam yapılabilecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 13,70 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 13,70 oranında zam yapabilecek.

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Ev sahipleri yasal oranı aşarak zam yaparsa kiracının bu duruma hukuksal yoldan itiraz etme hakkı bulunuyor.