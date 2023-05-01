Osmaniye’de hafif ticari araç köprüden uçtu: 2 yaralı

Kaza, 18.30 sıralarında Düziçi ilçesi Gümüş köyü yolu Kürkmahmutlar Mahallesi Köprüsü üzerinde meydana geldi.

Eyüp Okuşlu idaresindeki hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkıp virajı almayarak köprüden dereye uçtu. Kazayı gören çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Eyüp Okuşlu ve yanında bulunan Nuri Kuybulu'nun hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.