Açık 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.01.2024 19:16

Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 14 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçtaki 14 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit eden ekipler, 3 şüpheliyi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Yabancı uyruklular da İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

ETİKETLER
Osmaniye
Sıradaki Haber
Trabzon'da Sağlık Turizmi Projesi ele alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:53
3 PKK’lı terörist Habur’da hudut karakoluna teslim oldu
19:41
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail Han Yunus'ta ciddi vakaların taşınmasını engelliyor
19:26
TBMM Genel Kurulunda, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklifin görüşmelerine başlandı
19:20
İlk Türk astronot Gezeravcı uzaydan fotoğraf paylaştı
19:07
Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem
19:06
Rusya: Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki unsurlarını vurduk
Türk astronot Gezeravcı'nın uzaydaki ilk deneyi uzayda tarım çalışmalarına yön verecek
Türk astronot Gezeravcı'nın uzaydaki ilk deneyi uzayda tarım çalışmalarına yön verecek
FOTO FOKUS
İyi Parti'de Ankara ve İstanbul adayları belirleniyor
İyi Parti'de Ankara ve İstanbul adayları belirleniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ