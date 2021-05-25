Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de evinde çok sayıda silah ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de evinde çok sayıda silah ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, M.A'nın Fakıuşağı Mahallesi'ndeki evinde çok sayıda silah bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Evde ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 4 tabanca şarjörü, 10 fişek ile çok sayıda kesici alet ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A, emniyete götürüldü.
Etiketler: Bireysel Silahlanma
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