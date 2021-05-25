Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da pompalı tüfekle karakol bahçesinde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da pompalı tüfekle karakol bahçesinde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da alınan bilgiye göre, Bahçelievler Karakolu bahçesine gelen H.A. elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açtı.
Karakolda görevli polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getiren şüpheli, gözaltına alındı.
Karakol çevresinde güvenlik önlemi alınırken, şüphelinin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.
Etiketler: Terör Saldırısı Emniyet Genel Müdürlüğü
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